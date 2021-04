SPS KRUŠEVAC: ŠTA SU ČINJENICA, A ŠTA JE PLOD MAŠTE??

Navršile su se dve decenije od hapšenja nekadašnejg predsednika Srbije Slobodana Milosevića. To bi se možda samo provuklo kao vest u informativnim programima, da taj događaj nije iskorišćen za igranu seriju, od 5 epizoda, koji je zainteresovao publiku u gotovo celoj Srbiji. Dok se s jedne strane polemiše o verodostojnosti događaja prikazanih u seriji, s druge strane traže se krivci za greške u politici ’90.-tih, diskutuje o načinu na koji su tadašnji funkcioneri države organizovali hapsenje, o zakonskim okvirima, prekršenim dogovorima, potpisanim garancijama… dolazimo do novih podela u društvu koje su tema broj jedan ovih dana, a odnose se na to ko su heroji, a ko izdajnici, i da li heroja uopšte ima u savremenom društvu ili je pak sve stvar trgovine. O tome šta su činjenice, a šta plod mašte režisera i scenariste, zbog dramaturgije i gledanosti serije, u jutarnjem programu TV Jefimija govorio je Siniša Maksimović, dugogodišnji funkcioner SPS-a.