ŠKOLSKA GODINA POČINJE – OPREZ U SAOBRAĆAJU!

Povodom početka nove školske godine, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, jer se očekuje povećan intenzitet saobraćaja, posebno u zonama škola i u naseljima. Istraživanja pokazuju da kada je povećan intenzitet saobraćaja na putevima i ulicama, veći je broj konflikata i događa se veći broj saobraćajnih nezgoda. Podsećamo da je ograničenje brzine u zonama škola u naselju do 30 km/h, dok je ograničenje brzine u zonama škola na putevima van naselja do 50 km/h.

Apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u zonama škola, odnosno da ne prekoračuju brzinu kretanja kako bi mogli da se blagovremeno zaustave u slučaju opasne situacije i na taj način izbegnu nastanak eventualne saobraćajne nezgode i stradanje dece.

Istraživanjem ponašanja dece osnovnoškolskog uzrasta, kada je u pitanju prelazak ulice u zoni škole, utvrđeno je da troje od četvoro dece (skoro 77%) prelazi kolovoz propisno, na obeleženom pešačkom prelazu u blizini škole. Posebnu pažnju treba obratiti na kretanje dece u grupama, jer su tada skloniji da svu pažnju posvete međusobnom igranju, a ne učešću u saobraćaju.

ŽKako deca pešaci najviše stradaju u uslovima smanjene vidljivosti i noćnim uslovima, savetujemo roditeljima da oblače deci svetliju odeću, jarkih boja i da prilikom kupovine opreme za školu biraju opremu sa svetloodbojnim elementima, kako bi decu učinili što vidljivijom vozačima i na taj način omogućili vozaču da pravovremeno vidi dete i blagovremeno reaguje.

Uloga roditelja je izuzetno važna jer svojim pozitivnim primerom treba da utiču na bezbednije ponašanje dece u saobraćaju. To se posebno odnosi na decu u periodu od 9. do 12. godine života, što prema iskustvu, predstavlja najkritičniji period za decu učesnike u saobraćaju, kada i samostalno započinju učešće u saobraćaju.

Pozivamo roditelje da pripreme svoju decu za samostalno učestvovanje u saobraćaju i da vlastitim primerom pokažu pozitivno ponašanje. Poželjno je detetu pokazati najsigurniji put od kuće do škole, ukazati na opasne deonice, raskrsnice i delove puta sa slabom preglednošću.

Rezultati najnovijeg istraživanja pokazuju da manje od polovine dece (47%) pravilno koristi sigurnosni pojas u vozilu. Zato apelujemo na roditelje da decu na putu do škole prevoze bezbedno, koristeći odgovarajuća auto-sedišta i sigurnosni pojas i da svojim primerom korišćenja sigurnosnog pojasa, ukažu deci na važnost upotrebe zaštitnih sistema prilikom prevoza u vozilu, da poštuju ograničenja brzine kao i saobraćajne propise i ostala pravila saobraćaja.

Skrećemo pažnju roditeljima da kada decu prevoze od kuće do škole vode računa da prilikom izlaska ili ulaska u vozilo deca ne pretrčavaju ulicu, već da ukoliko je to moguće vozilo zaustave ili parkiraju tako da dete prilikom izlaska ili ulaska u vozilo ne mora da prelazi ili pretrčava ulicu.

Takođe, apelujemo na vozače da se ne parkiraju nepropisno, a posebno u zonama škole, na trotoarima, kao ni na pešačkim prelazima, jer tako ometaju bezbedno kretanje dece na putu od kuće do škole, ali i bezbedan prelazak ulice.

Agencija za bezbednost saobraćaja će i ove godine, kao i prethodnih godina, svakom đaku prvaku na teritoriji Republike Srbije pokloniti besplatan primerak knjige „Pažljivkova pravila u saobraćaju“, koja ima za cilj da edukuje decu o pravilnom ponašanju u saobraćaju.

Svim mališanima želimo srećan početak nove školske godine i da budu bezbedni u saobraćaju.