ROK ZA PRIJAVU ZA BESPLATAN OPORAVAK U BANJAMA ISTIČE 2. MARTA

Oko 15.000 penzionera već od aprila moći će na besplatan oporavak u nekoj od 26 banja. Zahtevi se predaju do 2. marta u udruženjima penzionera.

Za standard penzionera ove godine na raspolaganju je 700 miliona dinara, 85 odsto tog novca opredeljeno je za besplatan oporavak. Poslednjih godina radi rasterećenja privrede, država stopu penzijskog doprinosa postepeno smanjuje, zato je u planu da se izdvajanje za tu namenu, koje je sada 0,1 odsto uplaćenih doprinosa, poveća. „Mi ćemo do kraja godine promeniti zakon o PIO fondu tako da ćemo ovaj iznos koji ćemo izdvajati za besplatan oporavak u banjama povećati na preko milijardu dinara, tako da ćemo naredne godine imati mogućnost da preko 25.000 penzionera godišnje pošaljemo da 10 dana provedu u našim banjama“, ističe ministar finansija Siniša Mali.

Svi koji do 2. marta predaju zahteve biće rangirani, najveće šanse da se nađu među 15.000 onih koji će ove godine na oporavak, imaju oni sa dužim stažom penzionera i nižom penzijom. Pravo da konkurišu imaju svi čija je penzija do prosečnih 37.809 dinara. U tu kategoriju spada oko milion penzionera. Pravo da koristi tu pogodnost, penzioner sada ima samo jednom, za razliku od prethodnih godina kada nije bilo ograničenja. Potom je uvedeno na dve, pa na pet godina, kako bi se izbegla praksa da to koristi isti krug penzionera.