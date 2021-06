RIBARSKA BANJA SPREMNA ZA LETNJU SEZONU

Turistički radnici širom planete prošlu godinu će pamtiti kao jednu od najtežih. Uprkos pandemiji, u Ribarskoj banji nadomak Kruševca, prošle godine su zabeležili dobru posetu, a spremno dočekuju i ovu letnju sezonu.

Lekovite sumporovite terme sa padina velikog Jastrepca, od Rimljana do današnjih dana, kao magnet privlače goste u banju koja okružena stoletnim šumama nudi i mnogo više. Puštanje u rad otvorenih bazena, velnes i sportskog centra, kvalitetna medicinska usluga, brojni sadržaji za aktivni odmor i rekreaciju, banju čine atraktivnom tokom celog leta. Privatni smeštaj u selu Ribare raspolaže sa 600 postelja, po ceni noćenja od 800 do 1.400 dinara.

Do mesta se u ovom trenutku teško dolazi i u Specijalnoj bolnici. “Popunjenost kapaciteta u ovom trenutku nam je preko 80 odsto znači vrlo blizu onoga kako je to bilo pre korone. Sada vodimo računa da one koji su vakcinisani već spajamo u sobama, onaj ko nije primio vakcinu on bude za sada sam, u jednokrevetnoj sobi , da bi smo eventualno sprečili nekakav ispad”, navodi Dušan Šokorac, direktor Specijalne bolnice “Ribarska Banja”, u izjavi za RTS.

Verni tradiciji da svake godine gostima ponude kvalitet više, u vili “Pogled” renoviraju se sobe, a ugradnjom panoramskog lifta Ribarska banja će od ovog leta restoranske usluge učiniti dostupnijim teško pokretnim pacijentima.