RHMZ NAJAVLJUJE JAK VETAR, PA ČAK I MRAZ TOKOM SEDMICE. U KRUŠEVCU UGLAVNOM SUNČANO I TOPLO

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije. Na jugozapadu i jugu zemlje pre podne i sredinom dana umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, ali se posle podne i u ovim predelima očekuje razvedravanje. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata kratkotrajno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 4 do 12°C, a najviša dnevna od 18 do 22°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%.

U Kruševcu u ponedeljak sunčano i toplije, ujutru oko 9, najviša dnevna temeperatura 19°C

U Srbiji u utorak ujutro ponegde slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 10°C, a najviša od 20 do 25°C. Upozorenje: Prizemni mraz, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u utorak sunčano, temperatura od 5 do 20°C.

U Srbiji u sredu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u skretanju na severni. Najniža temperatura od 5 do 11°C, a najviša od 21 do 25°C.

U Kruševcu i u sredu sunčano, temperatura od 7 do 22°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren severnih prevaca. Najniža temperatura od 6 do 13°C, a najviša od 21 do 25°C.

U Kruševcu u četvrtak, 01. maja, prema današnjoj prognozi, smena sunca i oblaka, uz minimalne šanse za kišu. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 23°C.

U Srbiji u periodu do 05. maja nas očekuje pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Krajem perioda naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Kruševcu u petak sunčano, temperatura od 10 do 22°C. U subotu vreme promenljivo, sa većom šansom za kišu i pljuskove, temperatura od 9 do 21°C. U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, sa sunčanim periodima i temperaturom od 11 do 22°C.

Moguće glavobolja i nesanica: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.