REPERTOAR BIOSKOPA „KRUŠEVAC“ OD 12. DO 19. FEBRUARA 2025. GODINE

U bioskopa „Kruševac“, od 12. do 19. februara možete pogledati:

od 18 sati animirani, sinfronizovani film „SUPERJUNAK SAMSAM“

Mladi i neustrašivi Samsam ima gotovo sve ono o čemu bi kosmički junak mogao da sanja: herojske roditelje, gomilu super prijatelja i sopstveni leteći tanjir kojim istražuje svemir…..osim stvari koja mu nedostaje – njegove supermoći se još uvek nisu pojavile. Kada nova devojčica u školi, Mega, počne da podučava Samsama supermoćima, on u misterioznoj drugarici pronalazi šansu za otkrivanjem svojih nadljudskih sposobnosti. Njih dvoje zajedno kreću u kosmičku avanturu koja ih uči da, prijateljstvo i hrabrost mogu biti ono najvažnije o čemu sanjaju.

od 20 sati dramu „PONTONOVO SRCE“

Muškarac pomalo asocijalnog ponašanja i specifično grubog i bezobraznog stila ophođenja sa svojim klijentima zaljubljuje se i to u potpuno pogrešnu osobu, koja je, uz to, još i njegova mušterija. On je osobenjak koja drži auto otpad na periferiji, dok je ona mlada glumica u usponu koja puni novinske stupce. Zbližava ih stari automobil, koji mladoj glumiciostaje kao uspomena od dede. Nakon prvobitnog odbijanja, on je jedini tip u gradu koji taj stari oldtajmer može da uredi, a ona je jedina zbog koje on shvata da automobili možda i ne moraju biti centar sveta.

Cena karte: 300 dinara

Kontakt telefon: 037/421-208