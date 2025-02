MINISTAR GAŠIĆ U ZAJEČARU: VREME JE DA SE UJEDINIMO. REZERVNU OTADŽBINU NEMAMO

Večeras je u prepunoj sali Doma kulture Kotlujevac u Zaječaru održana tribina na kojoj su se obratili ministar odbrane i član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Tom prilikom ministar Gašić istakao je važnost osnivanja Narodnog pokreta, koji se formira na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

„Državotvorni pokret je pokret u kome mesta ima za sve one koji rezervnu otadžbinu nemaju, za sve one koji cene rad i trud. Za sve one koji ne žele da Srbiju vrate unazad u doba kada je ova naša lepa zemlja bila opustošena, a njihovi džepovi bili prepunjeni. Za sve one koji žele sigurnu i stabilnu budućnost za svoju decu.“

Ministar Gašić istakao je da je vreme da se svi okupimo ispod jednog barjaka, ispod srpske trobojke koja simbolizuje slogu i jedinstvo srpskog naroda, jer samo složni i ujedinjeni možemo da prevaziđemo sve izazove koji su pred nama.

„U ovim izazovnim trenucima za našu zemlju, od ključnog značaja je da ostanemo odlučni i složni. Ne dozvolite da nas dele, ne dozvolite da nas posvađaju sa svojim komšijama, braćom, sestrama, svojim prijateljima. Nije vreme za podele, već ujedinjenje svih nas oko zajedničke ideje i vizije našeg predsednika Aleksandra Vučića.“