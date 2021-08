U subotu na severu ponovo hladno sa čestom kišom, a na jugu i istoku Srbije znatno toplije sa sunčanim periodima i razvojem oblaka popodne koji će usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom na tom području krajem dana. Vetar slab do umeren severni i severoistočni, na jugu Srbije slab jugozapadni i južni. Pritisak oko normale na severu i ispod normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od samo 14°C na severu do 29°C na krajnjem jugu Srbije. Dakle, razlika u temperaturi između severa i juga biće oko 15°C. Kiša će padati i uveče i tokom noći ka nedeljiu severnim, zapadnim i centralnim predelima.

U subotu u Kruševcu duži sunčani periodi i toplo uz razvoj oblaka popodne. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 26°C.

U nedelju hladnije i na jugu i istoku Srbije sa kišom i pljuskovima povremeno, a na severu kiša prestaje uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. Temperatura na severu malo veća nego u subotu, a na jugu znatno niža nego u subotu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 16°C na zapadu Srbije do 22°C u Negotinu.

U ponedeljak suvo uz postepeno razvedravanje i porast temperatura. U utorak sunčani periodi i još toplije, a u sredu malo svežioje sa kišom i pljuskovima povremeno.