RAST CENA U SRBIJI ĆE SE NASTAVITI I NA JESEN

Iako je u Srbiji poslednjih meseci poskupelo gotovo sve, od namirnica do usluga, ako je suditi po prognozama stručnjaka, taj trend će se nastaviti i na jesen, posebno za prehrambene proizvode, čija bi cena mogla da bude uvećana i do 20 odsto.

Spisak roba i usluga čija je cena korigovana je veliki i kreće se od brašna, ulja, pa do benzina, prevoza, voća, povrća, struje, TV pretplate, građevinskog materijala, mesa, jaja, komunalija, cigareta, poreza, taksi, tehnike, peciva, sira, suhomesnatih proizvoda, nekretnina, nameta u bankama, alkoholnih pića, odeće, obuće… Procenat uvećanja je različit za svaku od navedenih stavki i kreće se od 5 do čak i preko 100%.

U srpskim trgovinama cene skaču gotovo na dnevnom nivou. Najviše se u novčaniku osećaju promene kod izdvajanja za hranu koja je sve skuplja. Primera radi, ulje je skuplje za blizu 20 posto u poređenju sa prošlom godinom, neki suhomesnati proizvodi i za 26 posto, koliko i beli sir, dok su jaja skuplja i za 40 posto. Dodatni udar ovih dana izazvalo je poskupljenje svinjskog mesa za 20 posto ali i do sada relativno jeftine piletine, čija je cena viša za 15 posto. Tu je i gorivo koje je skuplje i do 25 dinara po litru od početka godine, dok je cena transporta uvećana za blizu 15 procenata.

Kada je reč o uslugama i one ne miruju pa je tako struja skuplja za 7,9 odsto u ovoj godini voda, u zavisnosti od gradova, od 5 do 22 posto, odvoženje smeća od 17 do 36, dok su bankarske usluge korigovale postojeće provizije od 15 pa do 70 posto. Ipak, čini se da je rekord zabeležen kod građevinskog materijala od kojih su neki poskupeli od 50 pa do neverovatnih 120 posto. Takav skok uslovio je i i povećanje cena kvadrata nekretnina i to od 2 pa sve do 10 posto u proseku.

Rast cena u procentima:

ulje 20%

suhomesnati proizvodi 26%

svinjsko meso 20%

pileće meso 15%

gorivo 20%

struja 7,9%

voda od 5 do 22%

odvoženje smeća od 17 do 36%

bankarske usluge 15 do 70%

građevinski materijal od 50 do 120%

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kažu da je za mnoge proizvode i usluge neopravdan rast cena. “Ako se nastavi ovako, značajan broj građana neće moći da sebi da priušti ni minimalnu potrošačku korpu. Po mojim procenama, sa sadašnjim posupljenjima, za prosečnu je potrebno više od 100.000 dinara, a to mnogi nemaju pa će morati neke svoje potrebe da redukuju”, navodi Goran Papović, predsednik NOPS za “Blic”.