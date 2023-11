RASPISAN KONKURS ZA SVETOSAVSKU NAGRADU

Kulturni centar Kruševac dodeljuje godišnju nagradu, kao trajni oblik priznanja pojedincima, za najviša dostignuća u oblasti kulture, prosvete I nauke za grad Kruševac, u cilju isticanja I vrednovanja stvaralaca I njihovog doprinosa u razvoju kulture, umetnosti, prosvete I nauke.

Nagrada nosi naziv SVETOSAVSKA NAGRADA, kao simbol plemenitosti svega onoga što je kroz svoje delovanje značio Sveti Sava, I deluje kao podstrek umetniku da, pre svega bude ličnost-stvaralac. Nagrada se sastoji iz Svetosavske povelje I novčane nagrade.

POZIVAMO VAS DA DAVANJEM PREDLOGA POMOGNETE I OMOGUĆITE PREPOZNAVANJE PRAVE LIČNOSTI KOJA ĆE OPRAVDATI NAZIV NOSIOCA SVETOSAVSKE NAGRADE.

Vaše predloge sa obrazloženjem možete lično ili putem pošte dostaviti najkasnije do naznačenog roka, do ponedeljka 25. Decembra 2023. Godine do 15 sati u prostorijama Kulturnog centra, Topličina 2, svakog radnog dana dok traje rok za dostavljenje predloga, u vremenu od 8-15 sati ili poštom na adresu Kulturni centar Kruševac, Topličina 2.

Nagrada za najviša dostignuća u kulturi grada Kruševca biće uručena na svečanoj akademiji koju organizuje Pravoslavna Eparhija kruševačka I Kulturni centar Kruševac.