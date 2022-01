RADNICI JKP “KRUŠEVAC” NA TERENU NEPREKIDNO VEĆ 40 SATI

Sneg koji je tokom prošle noći padao izazvao je zastoj u saobraćaju na više putnih pravaca. Neprohodno je bilo i u gradskim naseljima, pa su građani odgovore na pitanje zašto se kasni sa čišćenjem snega i ko je zato odgovoran potražili pozivajući redakciju televizije Jefimija.

Kako je iz Sektora za vanredne situacije objašnjeno, tokom noći održan je sastanak sa preduzećem „Kruševac put“ koje je zaduženo za zimsko održavanje prioritetnih putnih pravaca, promenjen je prvobitni plan i uključene su dodatne službe, odnosno preduzeća kako bi se omogućilo normalno odvijanje saobraćaja.

Zaposleni u JKP “Kruševac” su već 40 sati sa svom raspoloživom mehanizacijom na terenu, rade na rasčišćavanju trotoara, pešačkih prelaza i prilazima ustanova.

Zbog težine snežnih nanosa, tri stabla na teritoriji grada su pala, na sreću niko nije povređen. Na putnom pravcu Majdevo (jezero Ćelije) – Ravni – Jankova klisura (Lovačka kuća) – Blace, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm, Trstenik (Osaonica) – Vrnjci (kružni tok), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. Na ostalim putnim pravcima I i II prioriteta kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm. Preporučuje se oprezna vožnja!! Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice naputevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na putnom pravcu Brzeće – Kopaonik.