OMIKRON POSTAO DOMINANTAN, ZARAZNOST NIKAD VEĆA

Za nama su Novogodišnji i Božićni praznici i nažalost, obistinile su se najave i procene lekara da će broj zaraženih koronavirusom na dnevnom novu uskoro biti petocifren. U ponedeljak je registrovano gotovo devet hiljada novih slučajeva, preminula su 24 pacijenta. Statistika nikad gora, ali ipak ohrabruje što nema mnogo pacijenata čije lečenje zahteva hospitalizaciju.

Krajem prošle godine su korona brojevi počeli lagano da rastu: bilo je oko 1.500 ili 1.600 osoba, da bi odmah posle Nove godine ti brojevi naglo počeli da rastu – 2.700, 5.200, da bismo najveći udar imali na 9.200, pa jedno blago smirivanje od 7.500 dva dana, pa smo se ponovo vratili na 9.000. Sve to je posledica velikog broja kontakata, masovnih okupljanja i nepridržavanja mera. Omikron soj koronavirusa, smatraju lekari, definitivno je postao dominantan i u Srbiji.

Kod dece je nešto bolje nego kod odraslih, s obzirom da i dalje traje raspust, ali i ti brojevi polako počinju da rastu. Rastu brojevi dece i koja se hospitalizuju u dečjim kovid bolnicama. Zabrinjava kako će izgledati početak školske godine, jer ovih 9.000 koje smo uspeli da prepoznamo, a ima i onih koji nisu otišli na pregled. Procenjujemo da je sada više od 15.000 inficiranih osoba na dnevnom nivou u Srbiji, naglašava Bekić.

U naredne dve nedelje se očekuje porast broja zaraženih. Ovo je potpuno nova bolest, promenila se i epidemiološki i klinički, skratila se inkubacija na tri dana, a zaraznost je veća, rekao je epidemiolog Predrag Kon.

Prema njegovim rečima, jasno je da ova situacija nije dosegla maksimum pogoršanja i da će se ući u petocifrene cifre novozaraženih na dnevnom nivou, a to može biti i više desetina hiljada.

Dodao je da je srećna okolnost to što se sada hospitalizuje manje pacijenata nego ranije, a u odnosu na kraj novembra 7 do 8 puta manje se hospitalizuje pacijenata. Napomenuo je i da sednica Kriznog štaba nije sazvana, na poslednjoj sednici medicinski deo je bio striktan, ali preporuke nisu ispoštovane.