PROTEST PROTIV ISKOPAVANJA LITIJUMA U ČETVRTAK U KRUŠEVCU

Proteklih dana u gradovima širom Srbije održani su masovni protesti građana zbog najave otvaranja rudnika litijuma. Za četvrtak, 8. avgust protest je zakazan u Кruševcu, na Trgu kosovskih junaka, sa početkom od 19 sati. Kako je najavljeno, centralni protest održaće se u subotu, 10. avgusta u Beogradu, na dan kada ističe rok koji je udrzenje “Ne damo Jadar” dalo Vladi da odgovori na njihov zahtev o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Srbiji.

Serija protesta usledila je posle odluke Vlade Srbije od 16. jula da se nastavi projekat izgradnje rudnika litijuma u dolini Jadra, koji je stopiran 2022. godine. Odluka je usledila nakon što je ranije tog meseca Ustavni sud Srbije odlučio da su vlasti u Srbiji stopiranjem projekta 2022. godine prekoračile ovlašćenja. Projekat kompanije Rio Tinto, vredan 2,4 milijarde dolara, stopiran je pre dve i po godine nakon masovnih ekoloških protesta.

S druge strane je Formiran tim od devet zdravstvenih stručnjaka koji će se baviti eventualnim posledicama po zdravlje ljudi u slučaju da dođe do kopanja litijuma u Srbiji. Član tima koji će se baviti eventualnim posledicama po zdravlje ako dođe do kopanja litijuma, Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, ističe da je zdravlje naše dece i građana vrednije od bilo kog metala. Navodi da zdravstveni radnici znaju da je litijum i lek, ali da je problem daleko, daleko složeniji od tog samo zdravstvenog aspekta. Vladislav Vukomanović ističe da se taj tim sastoji od lekara različitih specijalnosti i da je to samo deo multidisciplinarnog tima. „Sve to pokazuje složenost, zahtevnost i sveobuhvatnost pristupa ovom pitanju u čijoj je sredini odgovora iz svih pitanja jedna piramida bezbednosti koja podrazumeva mere i aktivnosti za očuvanje životne sredine. A na vrhu te piramide je zdravlje naše dece i naših građana kao vrhunska vrednost, vrednija od bilo kog metala i bilo kog materijalnog dobra“, naglašava direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

Timovi koji će biti formirani, pre svega zdravstveni tim treba da odagnaju i preveniraju strah. „To znači, da do eventualnog početka nekog takvog projekta budemo potpuno svesni, potpuno jasni da ne može biti značajnog ugrožavanja zdravlja, stanovništva ni po koju cenu“, zaključuje Vukomanović.

Foto: Protest protiv kopanja litijuma u Užicu