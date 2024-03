PROMENLJIVO VREME U ČETVRTAK, TEMPERATURA DO 15°C

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intevalima, ali i povremenom kišom. Moguć je i lokalni pljusak. Vetar slab jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 15°C. Uveče je moguća kiša.

U petak ujutru i pre podne oblačno i moguća slaba kiša, a na planinama sneg iznad 1000 mnv. Popodne suvo uz postepeno razilaženje oblaka i sunčane intervale. Vetar ujutru slab severni, a popodne istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

U subotu suvo uz porast temperature i promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. U nedelju još toplije uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području. Popodne naoblačenje i prolazna kiša dolazi sa jugozapada. U ponedeljak manji pad temperature i povremena kiša.