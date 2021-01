PROGLAŠENI NAJBOLJI SPORTISTI U 2020. GODINI U KRUŠEVCU

Stručna komisija Sportskog saveza grada Kruševca je nakon podnetih aplikacija sportskih organizacija sa teritorije grada Kruševca u skladu sa raspisanim “Javnim pozivom za izbor najuspešnijih sportista, ekipa i

trenera grada Kruševca za 2020 godinu” koji je raspisan od strane Sportskog saveza grada Kruševca u periodu 12. do 22.01.2020 godine, pristigle aplikacije sa pratećom dokumentacijom sistematizovala i u skladu sa „Pravilnikom o izboru najuspešnijih ekipa i sportista grada Kruševca Sportskog saveza grada Kruševca bodovala i rangirala. Sportski savez grada Kruševca ovom prilikom proglašava najuspešnije sportiste,ekipe i trenera grada Kruševca u 2020. godini po osnovu postignutih sportskih rezultata ostvarenih u 2020. godini nazvaničnim nacionalnim i međunarodnim sportskim takmičenjima.

Najuspešniji senior grada Krušeca u 2020. godini Vladimir Bačanin – Parglajding klub Air 037

Najuspešnija seniorka grada Kruševca u 2020. godini Katarina Manić – Planinarsko spportski klub Jastrebac

Najuspešniji junior grada Kruševca u 2020. godini Sergej Lukić – Badminton klub Zmajevi

Najuspešnija juniorka grada Kruševca u 2020. godini Marija Sudimac – Badminton klub Zmajevi

Najuspešniji kadet grada Kruševca u 2020. godini Vuk Vukajlović – Boksersko udruženje BK KŠ 037

Najuspešnija kadetkinja grada Kruševca u 2020. godini Anja Nedeljković – Atletski klub Kruševac

Najuspešniji pionir grada Kruševca u 2020. godini Aleksa Radovanović – Badminton klub Zmajevi

Najuspešnija pionirka grada Kruševca u 2020. godini Darija Živković – Atletski klub Kruševac

Najuspešniji sportista osoba sa posebnim potrebama grada Kruševca (Specijalna olimpijada Srbije) u 2020. godini Saška Vujičić – Sportski klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama Palestra

Najuspešnija seniorska ekipa grada Kruševca u 2020. godini Badminton klub Zmajevi

Najuspešnija mlada ekipa grada Kruševca u 2020. godini Stonoteniski klub Napad

Najuspešniji sportista osobama sa invaliditetom grada Krušeca u 2020. godini Sandra Aleksić

Sportski savez osoba sa invaliditetom Kruševac

Najuspešniji trener grada Kruševca u 2020. godini Dragan Antić – Badminton klub Zmajevi

Najuspešniji senior grada Krušeca u 2020. godini

Vladimir Bačanin član Paraglajding kluba „Air 037“

Na seniorskom državnom prvenstvu u paraglajdingu u disciplini prelet (extreme class) u organizaciji Vazduhoplovnog saveza Srbije na Državnom prvenstvu održanom na Kopaoniku septembra 2020 godine osvajač je zlatne medalje i titule nacionalnog šampiona za 2020 godinu u ovoj disciplini. Za postignute sportske rezultate u paraglajdingu dobitnik je najznačajnijeg priznanja “zlatnog orla” Vazduhoplovnog saveza Srbije kao najuspešniji takmičar u individualnim disciplinama u okviru takmičenja u organizaciji Vazduholovnog saveza Srbije.

Najuspešnija seniorka grada Kruševca u 2020. godini

Katarina Manić članica Planinarsko sportskog kluba „Jastrebac“



Na državnom prvenstvu Planinarskog saveza Srbije u brzom hodanju i trčanju u planinarskim uslovima u 2020 godini osvajač je 2. mesto u disciplini treking (brzo hodanje i trčanje u planinskim uslovima).Katarina Manić je član ženske treking ekipe PSK Jastrebac Kruševac koja je osvojila treće ekipno mesto u generalnom plasmanu u sezoni 2020. u konkurenciji 22 kluba iz Srbije u organizaciji Planinarskog saveza Srbije.

Najuspešniji junior grada Kruševca u 2020. godini

Sergej Lukić član Badminton kluba „Zmajevi“



Član juniorske selekcije badminton reprezentacije Srbije. U 2020 godini osvajač trećeg mesta i bronzane medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu u badmintonu u disciplini dubl. Osvajač je tri srebrne medalje na juniorskom državnom prvenstvu Srbije u badmintonu i bronzane medalje na seniorskom državnom prvenstvu.Na evropskoj juniorskoj rang listi najbolji plasman mu je 3. mesto u singlu i 6. mesto u dublu.Na svetskoj juniorskoj rang listi najbolji plasman je 9. mesto u dublu i 15. mesto u singlu.

Najuspešnija juniorka grada Kruševca u 2020. godini

Marija Sudimac članica Badminton kluba „Zmajevi“



Član juniorske i seniorske reprezentacije Srbije u badmintonu. U 2020 godini osvajač trećeg mesta i bronzane medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu u singlu. Na državnom prvenstvu Srbije u badmintonu 2020 godine osvajač je dve zlatne i jedne bronzane medalje na juniorskom državnom prvenstvu i dve srebrne i jedne bronzane medalje na seniorskom državnom prvenstvu.Na evropskoj juniorskoj rang listi najbolji plasman joj je 7. mesto u singlu. Na svetskoj juniorskoj rang listi najbolji plasman je 11. mesto u singlu.

Najuspešniji kadet grada Kruševca u 2020. godini

Vuk Vukajlović član Bokserskog udruženja „BK KŠ 037“



Član kadetske reprezentacije Srbije. Osvajač zlatne medalje sa državnog prvenstva Srbije u Boksu u kategoriji do 55 kg. Član ekipe BK KŠ 037 koja je osvojila drugo ekipno mesto u boks regionalnoj Šumadijsko pomoravskoj ligi.

Najuspešnija kadetkinja grada Kruševca u 2020. godini

Anja Nedeljković članica Atletskog kluba „Kruševac“



Članica kadetske atletske reprezentacije Srbije ,Prvenstvo Balkana u hodanju na putu- Ukrajina 2020 9.mesto, Ostvareni rezultati u 2020 godini : Prvenstvo Srbije u hodalju na putu: 1.mesto- 5 km,Prvenstvo Srbije u hodanju na stazi:1.mesto-5km,Prvenstvo Srbije u dvorani za seniorke-ke 3.mesto-3km hodanje,Prvenstvo Srbije u dvorani za starije juniore-ke 1.mesto-3km hodanje,Prvenstvo Srbije u dvorani za mlađe juniore-ke 1.mesto-3km hodanje

Najuspešniji pionir grada Kruševca u 2020. godini

Aleksa Radovanović član Badminton kluba „Zmajevi“



Član badminton reprezentacije Srbije do 13 i do 15 godina. U 2020 godini osvajač srebrna medalja na Državnom prvenstvu do 13 godina u singlu i bronzane medalje u konkurenciji do 15 godina u dublu.

Najuspešnija pionirka grada Kruševca u 2020. godini

Darija Živković članica Atletskog kluba „Kruševac“



U 2020 godini ostvarila sledeće sportske rezultate na prvenstvu Srbije za starije pionire-ke osvajač :1.mesto-100m, 2.mesto- 60m. Na prvenstvu regiona Centralne Srbije za starije juniore osvajač :2.mesto- 100m. Na prvenstvu regiona Centralne Srbije za st.pionire osvajač :1.mesto-60m,1.mesto-štfeta 4h100m. Na prvenstvu regiona Centralne Srbije za mlađe juniorke osvajač : 1.mesto- 100m

Najuspešniji sportista osoba sa posebnim potrebama grada Kruševca (Specijalna olimpijada Srbije) u 2020. godini

Saška Vujičić članica Sportsko kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Palestra“ iz Kruševca .Kao član ekipe Paletra osvajač je 1.mesto u fudbalu na Državnom prvenstvu Specijalne Olimpijade Srbije za 2020.god

Najuspešniji sportista osobama sa invaliditetom grada Krušeca u 2020. godini

Sandra Aleksić članica Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Kruševca

Na pojedinačnom državnom prvenstvu Srbije u organizaciji Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Srbije za slepe i slabovide u kuglanju 2020 osvajač je 3.mesta i bronzane medalje.

Najuspešnija seniorska ekipa grada Kruševca u 2020. godini

Badminton klub „Zmajevi“

Na seniorskom ekipnom Državnom prevenstvu Srbije u badmintonu 2020 godine Badminton klub Zamajevi osvojio je 3 medalje: zlatnu u konkurenciji ženskih ekipa, srebrnu u mešovitoj konkurenciji i bronzanu u muškoj konkurenciji. Na seniorskom pojedinačnom Državnom prvenstvu Srbije u Badmintonu :osvojeno je 8 medalja. Takmičari Badminton kluba Zmajevi osvojili su 2 bronzane medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu.Trenutno 15 kruševljana članova Badminton kluba Zmajevi u različitim uzrasnim kategorijama predstavlja reprezentaciju Srbije u badmintonu.

Najuspešnija mlada ekipa grada Kruševca u 2020. godini

Stonoteniski klub „Napad“

U 2020 godini stonoteniseri Stonoteniskog kluba „Napad“ iz Kruševca“ ostvarili su plasman u prvenstvu regiona Stonoteniskog saveza centralne Srbije na prvo mesto u ekipnoj konkurenciji u dve kategorije juniori i mlađi kadeti i plasman na treće mesto u ekipnoj konkurenciji u kategoriji juniorki.

Najuspešniji trener grada Kruševca u 2020. godini

Dragan Antić trener Badminton kluba „Zmajevi“

Dragan Antić je pomoćni trener badminton reprezentacije Srbije. Trener čiji su sportisti u 2020 godini na Evropskom juniorskom badminton prvenstvu osvojili 2 bronzane medalje ,jednu u ženskom singlu a drugu u muškom dublu. Trener takmičara koji su na zvaničnom državnom prvenstvu Srbije u badmintonu u 2020 godini osvojili: na seniorskom pojedinačnom državnom prvenstvu Srbije u Badmintonu: osvojeno je 8 medalja, na ekipnom 3 medalje: Zlatna u konkurenciji ženskih ekipa, srebrna u mešovitoj konkurenciji i bronzana u muškoj. Na juniorskom državnom prvenstvu osvojeno je: 19 medalja.