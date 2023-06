PRILIKA ZA POSAO U KRUŠEVCU KROZ PROJEKAT REINTEGRACIJA II

Od ponedeljka su u Kuševcu i okolini u toku javni pozivi na projektu Reintegracija II:

Prvi javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica – korisnika projekta.

Subvencija se izabranim poslodavcima obezbeđuje kroz nabavku opreme, mašina i materijala, u visini do 3.750,00 evra po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu. Komisija će u okviru Javnog poziva u ovoj komponenti Projekta odobriti najviše 8 subvencija za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima poslodavcima, za zapošljavanje 16 lica iz teže zapošljivih kategorija u skladu sa ovim Javnim pozivom.

Prvi javni poziv za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi korisnici lakše ostvarili sopstvene prihode i zaposlili se. U okviru ovog javnog poziva, komisija će izvršiti izbor do 20 korisnika za obuke za prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Prvi javni poziv za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga, i dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina i opreme za otpočinjanje soPstvenog posla. Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se u formi donacije mašina i opreme u iznosu do 3.000,00 evra, uz dodatnu mentorsku podršku. Očekuje se da najmanje 10 korisnika, iz grupe težezapošljivih, bude podržano subvencijom.

Sva dokumenta potrebna za prijavu kao i tekstovi javnih poziva nalaze se na sajtu projekta Reintegracija II – www.reintegracija.net

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave Grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 27.06.2023. godine do 15.00 sati.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivima mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Projektom će biti obuhvaćeno više od 450 povratnika i lokalnih ugroženih stanovnika koji će koristiti kapacitete stvorene kroz projekat (profesionalne veštine, novootvorene ili proširene biznise, psihosocijalne veštine, unapređene socijalne usluge) kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednici. Uz otvaranje Dobrosusedskog kluba Kruševac, planira se organizacija više od 100 inkluzivnih radionica, podrška za pokretanje sopstvenog posla kao i firmama. Ukupna vrednost projekta za Grad Kruševac je 145.300,00 eura.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner je Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda. Projekat je podržan od Grada Kruševca i finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.