METEOS: U PETAK OBLAČNO SA ČESTOM KIŠOM

U petak pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo na krajnjem severu zemlje može ostati suvo. Biće znatno svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče oblačno i sveže sa povremenom kišom. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U petak u Kruševcu oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna do 21°C. Uveče povremena kiša.

U subotu i dalje pojava kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom uglavnom u centralnim i južnim predelilma, dok na severu zemlje prestaju padavine. Temperatura samo još u subotu ispod proseka za ovo doba godine, a od nedelje sve više sunčanih časova i toplije. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 20°C do 25°C. Uveče promenljivo oblačno i sveže sa slabom povremenom kišom samo još na jugu Srbije i delom u centralnim krajevima. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U nedelju suvo, pretežno sunčano i toplije u svim krajevima uz dnevni razvoj prolazne oblačnosti. Početkom naredne sedmice sunčano i toplo ili vrlo toplo vreme uz konačno letnje temperature, oko ili malo iznad 30°C.