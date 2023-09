U petak jutro sveže i ponegde sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Samo će u centralnim i južnim predelima Srbije biti male do umerene oblačnosti. Vetar slab, ujutru južni ili promenljiv, a popodne severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 25°C u Užicu i Dimitrovgradu do 29°C ponegde u Vojvodini. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 19°C.

U petak u Kruševcu sunčani periodi i prijatno toplo uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo.

U subotu pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Krajem dana na severu Srbije postepeno naoblačenje, sa malom šansom za kratkotrajnu kišu uveče i u noći ka nedelji. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče po Vojvodini retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura u 22h od 14°C do 20°C.

U noći ka nedelji prolazna oblačnost se premešta ka jugu i u nedelju može uzrokovati vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše uz manji pad temperature. Početkom iduće sedmice sunčano i sve toplije uz sveža jutra.