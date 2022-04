PRAZNIČNO RADNO VREME PREDUZEĆA I USTANOVA

Vreme je za praznike. Uskršnji i prvomajski praznici nam donose i najveći broj slobodnih dana u 2022. godini. Neko će ipak odmarati tek dan ili dva, neko će dobiti produženi četvorodnevni vikend, a biće i onih koji će uz malo kombinatorike spojiti vaskršnje i prvomajske praznike i dobiti odmor od čak 12 dana?! Po slovu zakona, neradni dani za Vaskrs ove godine su petak 22, subota 23, nedelja 24. i ponedeljak 25. april. Međutim, četiri slobodna dana mahom će spojiti samo oni zaposleni u državnim firmama, javnoj upravi, bankama, poštama, vrtićima, školama… Oni koji rade kod privatnika moraće da se zadovolje sa slobodnim vikendom. Ili manje.

Tokom vaskršnjih praznika na odmoru će biti svi đaci, kako osnovci, tako i srednjoškolci, samo što se razlikuje njihovo trajanje. Osnovci imaju 12 vezanih slobodnih dana, od petka 22. aprila do utorka 3. maja, dok će srednjoškolci imati dve kraće pauze, od 22. do 25. aprila i od 30. aprila do 3. maja.