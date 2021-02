U Gerontološkom centru Kruševac, prema instrukcijama resornog ministarstva, dozvoljene su

posete korisnicima ustanove.

Posete se mogu zakazivati svakim radnim danom od 7.30 do 16.00 časova, na telefon 064/ 86-999-79, a za vreme praznika, od 13.02.2021 do 16.02.2021. godine, od 10.00 do 12.00 časova, takođe na 064/ 86-999-79.