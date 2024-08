POČINJE PRVA LIGA SRBIJE, FK TRAYAL GOSTUJE BORCU IZ ČAČKA

Nije bilo prijatno u FK Trayalu kada je ovaj tim pre godinu dana ispao iz Mozzart Bet Prve lige, ali ekspresno su se Kruševljani vratili u drugoligaški karavan. I to sa 30 pobeda u 30 utakmica Srpske lige Istok. FK Trayal je osvojio maksimalnih 90 bodova. Nikada nikom to nije uspelo unutar naših granica, barem kada pričamo o prva tri ranga takmičenja. Zanimljivo je i to, da uz maksimalan bodovni saldo, na više od polovine mečeva nije primio gol, a postigao je čak 82.

U okviru prvog kola Mozzart Bet Prve lige Srbije, FK Trayal gostuje FK Borac iz Čačka. Utakmica se igra u ponedeljak, 5. avgusta na stadionu “Radomir Antić” u Užicu, najavljeno je na konferencija za novinare FK Trayal.

Nakon uspešnog pripremnog perioda, fudbaleri Trayala, očekuju da na prvoj utakmici ove sezone osvoje tri boda.