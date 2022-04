PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 08.04.2022.

U petak, 08. aprila 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 16.00 deo naseljenog mesta Zdravinje (Đelići);

od 08.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Begovo Brdo, kod benzinske pumpe(iz TS Begovo Brdo 4);

od 09.00 do 11.00 ulice u Kruševcu: Cara Lazara (od Strahinjićeve do Miletine bune), Železnička, Majke Jevrosime, Zore Petrović, Gvozdenog puka, Lovačka, Zmaj Jovina (deo),Strahinjićeva (deo) i Balšićeva (deo);

od 09.00 do 10.30 deo ulice Radivoja Uvalića u Kruševcu;

od 11.30 do 13.30 ulice Nova Balšićeva (deo), Balšićeva (deo), Pećka (deo) i Vronskog;

od 09.00 do 14.00 naseljeno mesto Loboder, opština Trstenik;

od 08.30 do 14.30 ulica Branka Krsmanovića u Ćićevcu;

od 11.00 do 12.30 deo naseljenog mesta Parcane (iz TS Parcane 4), opština Varvarin;

od 13.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Bošnjane (iz TS Bošnjane 6), opština Varvarin;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Bobote, opština Aleksandrovac;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Jelakci (Centar, Ugrinići i Kneževiči), opština Aleksandrovac;

od 10.00 do 14.00 naseljena mesta: Gornja Ržanica, Bratići, Velja Glava i Leskovica i deo naseljenog mesta Drenča, opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Vlajkovci (iz TS Vlajkovci 2), opština Brus i

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Trećak, opština Brus.