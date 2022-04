METEOS: U SUBOTU SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA 25°C

U subotu vrlo toplo i sunčano u centralnim i južnim predelima, a na severu dolazi do naoblačenja sa kišom koja se popodne i uveče širi na zapadne i centralne predele. Kiša počinje da pada najpre na severu Vojvodine u toku prepodneva. Jutro će biti toplije na severu Srbije nego večernji sati, zbog pada temperature popodne i uveče. Vetar umeren južni i jugozapadni, a na severu popodne u skretanju na pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 5°C na jugu do 14°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 16°C u Subotici do 26°C u južnim i istočnim predelima. Minimalna temperatura na severu Srbije krajem dana zbog zahlađenja. Uveče kiša, osim na jugu i istoku Srbije. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

U subotu u Kruševcu vrlo toplo i pretežno sunčano. Krajem dana naoblačenje. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna dnevna do 25°C. Uveče suvo, a kiša posle ponoći.

U nedelju znatno hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom. Po Vojvodini suvo uz postepeno razvedravanje koje popodne zahvata veći deo severne i zapadne Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, maksimalna dnevna od 6°C na jugu Srbije do 14°C na severu Vojvodine.

Prva dva-tri dana iduće sedmice jutra hladna i ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana duži sunčani periodi uz svakodnevni porast temperature. U četvrtak i petak temperature i do 25°C.