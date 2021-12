PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 20.12.2021.

U ponedeljak, 20. decembra 2021. godine, planirana su isključenja elaktrične energije:

od 08.30 do 09.30 deo naseljenog mesta Bovan;

od 09.30 do 12.00 deo naseljenog mesta Tekije;

od 09.30 do 10.30 deo naseljenog mesta Čitluk, ul. 29.novembar;

od 10.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Sebečevac;

od 11.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Cerova;

od 13.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Majdevo;

od 13.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Mačkovac.