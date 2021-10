OTVORENA SALA ZA KARATE TRENINGE NA 400m²

Objekat nekadašnjeg marketa “Bambi“, u kruševačkom naselju Ujedinjene Nacije, od danas su zvanične prostorije Karate kluba Kruševac. Sala “Karate do centra” je površine 600 kvadrata, površina za treninge je 400 kvadrata, a takođe, u objektu su opremljene i teretane. Do ponedeljka će sala Karate do centra biti potpuno opremljena i od ponedeljka će kruševački karatisti početi sa treninzima u novom prostoru.

Karate klub Kruševac osnovan je 1969. godine. Od osnivanja do danas, kroz ovaj sportski kolektiv je prošlo više od 20.000 karatista. Najuspešniji i najtrofejniji su karate klub u zemlji i jedan od najzasluznijih klubova za afirmaciju srpskog karatea u svetu.

Otvaranje sale Karate kluba jedna od brojnih aktivnosti Gradske uprave povodom 14.oktobra – Dana oslobođenja Grada u II Svetskom ratu.