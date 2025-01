OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM U TENKOVSKE, MEHANIZOVANE I ARTILJERIJSKE JEDINICE VOJSKE SRBIJE

Državljani Republike Srbije starosti do 30 godina, koji gaje ljubav prema vojnom pozivu, mogu da se prijave do 15. februara i dobiju priliku da steknu siguran i dobro plaćen posao, uz beneficirani radni staž, kvalitetno vojno zdravstveno osiguranje za sebe i članove svoje porodice te mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja u službi, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U svim jedinicama vojnici će raditi na savremenoj i modernizovanoj tehnici – tenkovima, oklopnim transporterima i artiljerijskim sistemima koji su u prethodnom periodu uvedeni u Vojsku Srbije. Takođe, imaće priliku da razvijaju timski duh i konstantno unapređuju svoje psihofizičke sposobnosti.

Budući profesionalni vojnici službovaće isključivo u jedinicama i garnizonskim mestima za koja su se prijavili.

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za prijem u Prvu, Drugu, Treću i Četvrtu brigadu kopnene vojske i Mešovitu artiljerijsku brigadu, a mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Topoli, Kraljevu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu, Kuršumliji, Prokuplju i Vranju.

Napominje se da su konkursi raspisani za formacijska mesta različitih profila među kojima su: vozači i nišandžije tenka, zamenici komandira, operatori-nišandžije i vozači borbenog vozila pešadije, kao i vozači, nišandžije, računači i poslužioci na više savremenih artiljerijskih sredstava.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Na konkurse se mogu prijaviti mladići i devojke koji su odslužili vojni rok sa oružjem, ali i oni koji to nisu, do sada, učinili. Kandidati koji do sada nisu odslužili vojni rok će, pre podnošenja prijave, morati da se jave nadležnom centru Ministarstva odbrane radi uvođenja u vojnu evidenciju i upućivanja na služenje vojnog roka.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog naknadnog obnavljanja.

Više detalja na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije.