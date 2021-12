OMIKRON STIGAO DO SRBIJE, KRIZNI ŠTAB ZASEDA U UTORAK

Doktor Šekler ističe da treba pratiti zemlje koje imaju najveći problem sa omikronom, što su Južna Afrika i Velika Britanija. Naglašava da je vakcinacija i dalje savršeno korisna i efikasna protiv omikron soja, kao i da se pokazalo da je smrtnost kod ove varijante virusa manja tri do sedam puta. “Ljudi koji završe u kovid bolnicama ne traže kiseonik. Čak do 90 odsto primljenih nema potrebe za kiseonikom”, navodi Šekler. U Velikoj Britaniji – iako su imali 120.000 novozaraženih u toku jednog dana, broj umrlih je 150, dok je pre nekoliko meseci, kada je bilo oko 25.000 novozaraženih dnevno, smrtnost išla i preko 250. Početkom godine bilo je i do 1.800 mrtvih na svega 25.000 novozaraženih.

Podsećamo, Institut za mikrobiologiju i imunologiju potvrdio je u četvrtak, 23.decembra, prisustvo omikron soja u Srbiji kod četvoročlane porodice koja je u izolaciji od ulaska u zemlju. Zaražene osobe koje su došle iz Bocvane ušle su sa negativnim pi-si-ar testom u Srbiju, ali doktor Milanko Šekler ističe da to ne znači da testovi ne prepoznaju novi soj virusa. “Pi-si-ar testovi i dalje rade savršeno. Osobe koje su došle iz Bocvane su u tom trenutku još uvek bile u inkubaciji, virus je tek ušao u njih i nije se dovoljno umnožio da bi test bio pozitivan. Posle par dana, svi su bili pozitivni. Oni su se možda čak zarazili na aerodromu, kada su polazili odozdo”, kaže Šekler. Naglašava da je potrebno svega tri ili četiri dana da novi soj virusa pokaže simptome dok su prethodne varijante dovodile do pojave simptoma posle dužeg vremenskog perioda, čak i do desetak dana.

Iako je omikrom potvrđen i u Srbiji, broj novoobolelih od koronavirusa stoji na istom. Zakazana je i sednica Kriznog štaba radi donošenja odluke o proslavama. Najviše nejasnoća izaziva pitanje organizovanja dočeka Nove godine na gradskim trgovima. S druge strane, brojne evropske zemlje zabranile su bilo kakav vid javnog okupljanja, tako da je praktično proslava Nove godine ukinuta.

Kovid propusnica (Digitalni zeleni sertifikat), koja je obavezna u ugostiteljskim objektima posle 20 sati, važi sedam meseci nakon druge doze vakcine. Ukoliko je prošlo sedam meseci, a niste primili treću, buster dozu nemate validan kovid sertifikat. S druge strane Evropska komisija donela je odluku da njihovi kovid pasoši u 2022. godini važe devet meseci nakon druge doze. Odluka u EU stupa na snagu od 1. februara naredne godine i biće obavezna u svih 27 država članica.

Srbija od sutra više neće biti na listi epidemiološko visokorizičnih zemalja Nemačke, saopštio je Robert Koh institut. Skidanje sa liste visokorizičnih zemalja za graђane Srbije znači da je moguće ući u Nemačku bez karantina, uz negativan PCR test, sertifikat o vakcinaciji ili potvrdu o preležanom kovid-19. Srbija je na listi visokorizičnih zemalja bila od 5.septembra.

Od ponedeljka 27. decembra u osnovnim i srednjim školama primenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno. To je odlučio Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Ova odluka se ne odnosi na osnovne i srednje škole u AP Vojvodina, u kojima je juče završeno prvo polugodište, odnosno, za đake u Vojvodini je juče počeo zimski raspust.