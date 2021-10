OKO 500 LJUDI MANJE ZARAŽENO U ODNOSU NA JUČE

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 21.119 osoba, od kojih je 6.401 osoba pozitivna dok je, nažalost, 49 osoba preminulo. Na respiratorima su 279 pacijenata. U bolnicama širom Srbije hospitalizovano je 6.584 kovid pacijenta.

Prema svim relevantnim istraživanjima u Srbiji ima svega između tri i sedam odsto ljudi koji su pravi antivakseri. Ostatak populacije koja odbija da se vakciniše čine uplašeni i zbunjeni ljudi, smatraju profesori I lekari sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prema istraživanjima, malo je verovatno da će u dužem periodu u Srbiji biti masovnog odziva na vakcinaciju i postizanja kolektivnog imuniteta. Mogući su samo kratkoročni talasi veće zainteresovanosti građana za vakcinaciju. “Srbija bi trebalo da se posveti dugoročnoj strategiji prevencije, održivoj edukaciji o vakcinaciji, a država bi trebalo da nađe način da priđe ljudima koji odbijaju da se vakcinišu”, poručila je dr Kaja Damjanović sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Redovni profesor Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta prof. dr Dragan Popadić istakao je da je pandemija kovida 19 donela nove podele kako u Srbiji, tako i u celom svetu. On ističe da je pojava antivaksera i teoretičara zavere posledica gubitka poverenja ljudi u institucije i sistem. „Teorije zavere ukazuju da je celo čovečanstvo zahvatio virus nepoverenja, a kada se to dogodi raspada se zajednica kao integrativno društvo. Ljudi odavno ne veruju političarima, zatim su izgubili poverenje u medije, međutim, pravi problem nastaje kada izgube poverenje i u struku, jer smatraju da se struka prodala sistemu. Tada, kada se izgubi podloga – poverenje u struku, nastaju paranoidni sistemi na društvenim mrežama”, naglasio je Popadić. On dodaje da podele, same po sebi nisu loše, naprotiv. Bilo bi jako loše kada bi svi mislili da treba da se vakcinišemo, jer bi tada bili kao Severna Koreja, poručio je Popadić.