ODLIČAN FUDBAL U LIGI NACIJA

Najmlađe evropsko takmičenje pod okriljem UEFA organizacije, Liga nacija, stigla je do kraja svog prvog dela odnosno do završetka grupne faze. Nakon šest odigranih kola, saznalo se koje će se to reprezentacije takmičiti četvrtfinalu iz najbolje grupe, kao i koje će reprezentacije ići u plejof za popunjavanje grupa. Uvođenje ovog takmičenja se pokazalo kao dobra odluka jer su reprezentacije bile u prilici da se takmiče sa selekcijama sličnog kvaliteta, a istovremeno i da imaju takmičarske mečeve koji su selektorima dosta pomogli u odabiru ekipe za sledeće kvalifikacije.

Liga A

U grupi 1, Portugal i Hrvatska su osvojile prvo i drugo mesto, i tako obezbedile plasman u četvrfinale. To je bilo i očekivano, iako se mora reći da je Poljska donekle razočarala osvojivši poslednje mesto dok je ekipa Škotske završila kao treća.

U grupi 2 se vodila velika borba između Francuske i Italije za prvo mesto. Na kraju, Francuzi su završili kao prvi zahvaljujući boljoj gol razlici, ali su se obe ekipe plasirale u četvrfinale. Reprezentacija koja je sigurno razočarala je Belgija koja je završila na trećem mestu sa devet bodova manje od dve prvoplasirane ekipe, i sa istim brojem bodova kao i četvrtoplasirani Izrael. Ovaj plasman i igre su sigurne nešto što ne mogu da zadovolje apetite belgijske reprezentacije, pa će sigurno biti dosta priče o tome da li su i koliko mogli bolje da odigraju.

Iz grupe 3 Nemačka i Holandija su prošle kao prve dve reprezentacije dalje u četvrfinale. Mađarska je dobrim igrama pokušala u nekom trenutku da im pomrsi taj plasman, ali je na kraju ipak završila kao treća. Bosna i Hercegovina nije imala puno šansi, pa se morala zadovoljiti četvrtim mestom.

U grupi 4, Španija je bila prilično ubedljiva, i uz pet pobeda i uz samo jedan remi – onaj sa Srbijom u Beogradu koji je sigurno doneo mnogo radosti nekima koji su igrali remi na kladionici online – je završila kao prva. Danska je bila druga, a Srbija treća iako su i puleni Dragana Stojkovića Piksija imali dobru šansu da se nađu na drugom mestu, pa će tako Srbija ići u plej-of u kojem će u martu odigrati dvomeč sa Austrijom. Na poslednjem mestu u ovoj grupi se našla Švajcarska.

Liga B

U grupi 1 vodila se velika borba između sve četiri reprezentacije. Na kraju je Češka završila kao prva sa jedanaest bodova, i tako izborila plasman u Ligu A, Ukrajina druga sa osam, a Gruzija i Albanija su se našle na trećem i četvrtom mestu sa po sedam bodova.

U grupi 2 Engleska na kraju nije dozvolila veliko iznenađenje, te je uspela da sa istim brojem bodova kao i Grčka bude prva u ovoj grupi, i tako se plasira u Ligu A. Grci su odigrali sjajno, i podsetili na dane kada su osvojili kontinentalno prvenstvo, tako da je osvajanje drugog mesta u ovoj grupi za njih sigurno veliki uspeh. Treća je bila Republika Irska, a četvrta Finska, reprezentacija koja nije uspela da osvoji nijedan bod.

U grupi 3 Norveška je osvojila prvo mesto, i plasman u Ligu A, Austrija je došla do drugog mesta, Slovenija je završila kao treća, a Kazahstan kao četvrti.

U grupi 4 Vels je bio taj koji je možda malo iznenadio favorizovanu Tursku, i za jedan bod uspeo da osvoji prvo mesto. Island je bio treći, a Crna Gora koja je svoje prve bodove uspela da osvoji u poslednjem kolu je završila kao četvrta.

Liga C

U grupi 1 Švedska je uspela da dođe do prvog mesta, i tako se plasira u Ligu B iako je pitanje koliko će tamo uspeti da se održe. Na drugom mestu je završila selekcija Slovačke, treća je bila Estonija, a četvrti Azerbejdžan.

U grupi 2 Rumunija je napravila odličan rezulat, osvojila prvo mesto, i plasman u Ligu B, i to ispred selekcije Kosova. Treći je bio Kipar, a na četvrtom mestu, bez bodova, se našla selekcija Litvanije.

U grupi 3 Severna Irska je za dva boda bila bolja od selekcije Bugarske, i na taj način osvojila prvo mesto, i plasman u Ligu B. Treća je bila selekcija Belorusije, a četvrti je bio Luksemburg koji je uspeo da stigne do tri boda u duelu sa protivnicima iz ove grupe.

U grupi 4 Severna Makedonija je bila prilično ubedljiva, i uz samo jedan remi i sve ostalo pobede osvojila prvo mesto, i plasman u Ligu B. Druga je bila Jermenija, treća su bila Farska Ostrva, a četvta Letonija.

Liga D

U grupi 1 San Marino je ostvario istorijski uspeh osvojivši prvo mesto isped Gibraltara i Lihtenštajna, i na taj uspeo da se pomeri u Ligu C.

U grupi 2 Moldavija je bila prva, i tako obezbedila plasman u Ligu C, a Malta je osvojla drugo mesto isped Andore koja je sa jednim bodom završila kao treća.

Parovi četvrtfinala

U četvrfinalu Lige nacija će se krajem marta naredne godine sastati Holandija protiv Španije, Hrvatska protiv Francuske, Danska protiv Portugala i Italija protiv Nemačke. To će biti i prilika za mnoge da pokažu koliko umeju na klađenju uživo jer je sigurno da će ovi mečevi pružiti puno prilike za to.

Fotografija preuzeta sa freepik.com