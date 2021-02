“ODBRANA I ZAŠTITA” SE VRAĆA U ŠKOLSKE KLUPE??

Nakon otvaranja priče o vraćanju obaveznog služenja vojske, još jedna novina u Srbiji – u sistem obrazovanja uvodi se predmet “Osnovi sistema odbrabne”. Časovi će biti fakultativnog tipa i biće uvedeni u treći i četvrti razred srednji škole, a kako se saznaje časovi će počinjati himnom.

Ministar vojske Srbije Nebojša Stefanović je ocenio da je ova tema jako važna, s obzirom na to da je kao jedan od prioriteta postavio upravo to da bi naši mladi širom Srbije, učenici završnih razreda srednjih škola, trebalo da znaju osnovne stvari o odbrani naše zemlje. Cilj je naučiti ih o osnovnim stvarima o našoj vojsci, o tome kako ona funkcioniše, kako je organizovana, ali ne samo to, već i važnim stvarima koje se tiču tradicije i istorije naše vojske.

Časovi posvećeni odbrani zemlje počinjali bi intoniranjem himne Republike Srbije “Bože pravde”, što ima za cilj jačanje patriotskog duha i identifikovanja mladih sa svojom zemljom. Nastava je fakultativnog tipa. Održava se na četiri časa odeljenskih starešina i sastoji se od 11 tema, gde je 10 tema obrađeno teorijski, a jedna tema je praktična. Ministarstvo odbrane izašlo je u susret Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i pripremilo celokupne materijale za izvođenje ove nastave. Takođe, Ministarstvo odbrane je otišlo i korak dalje i ponudilo stručnu pomoć za izvođenje nastave. Naime, direktori srednjih škola mogu da upute jedan kratak zahtev našem teritorijalnom organu i obrate se za pomoć. U tom slučaju, neko u uniformi iz našeg teritorijalnog organa odlazi u školu i tamo pomaže razrednim starešinama da izvedu nastavu. Ovaj predmet važan za učenike završnih razreda srednjih škola, jer oni kao punoletni građani već imaju prava i obaveze prema državi, uvode se u vojnu evidenciju, mogu se opredeliti da upišu Vojnu akademiju, postanu profesionalni vojnici ili se odluče za služenje vojnog roka.

Podsetimo, ranije je u sistemu školstva postojao sličan predmet koji se zvao “Odbrana i zaštita”.

