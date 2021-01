OD POČETKA GODINE PODELJENO 23.000 VAUČERA ZA ODMOR U SRBIJI

Od početka godine za turističke vaučere prijavilo se više od 23.000 građana. Država je za ovu godinu izdvojila sredstva za 100.000 čekova, u vrednosti od 5.000 dinara, za dotirani odmor. “Ukoliko interesovanje bude veliko, sigurno je da će biti odobreno još novca za ove podsticaje”, poručuju nadležni.

Kako su rekli u Ministarstvu turizma, registrovana su 1.152 ugostiteljska objekta, u kojima mogu da se upotrebe vaučeri. Ovaj broj iz dana u dan se menja, jer je i ovo jedan od načina da hotelijeri i vlasnici privatnih apartmana privuku goste. Zasada je izdvojeno 500 miliona dinara, za akciju podele vaučera za subvencionisani odmor. “Prošle godine je do 15. oktobra, do kad je trajala akcija, izdato 274.010 vaučera”, kažu u Ministarstvu turizma. “Najtraženije destinacije su bile Sokobanja, Vrnjačka banja, Zlatibor, Sijarinska banja, Ribarska banja, Gornja Trepča, Kopaonik, Divčibare, Banja Koviljača i Banja Vrujci. Država je u prošloj godini najpre odobrila 100.000 vaučera, da bi do kraja februara proširila na još 60.000. Sredinom maja, zbog krize izazvane pandemijom, a kako bi ohrabrili i domaće turiste da putuju po Srbiji, odobreno je dodatnih 400.000 vaučera.

Za turističke vaučere najviše su se prijavljivali penzioneri, oko 50 odsto”, ističu u resornom ministarstvu. “Odmah za njima su zaposleni, njih 35 odsto, pa potom nezaposleni. Nastavićemo da investiramo u domaći turizam na ovaj način, pa smo godinu započeli sa 100.000 vaučera.” Da bi neko dobio vaučer, mora prethodno da ima potvrdu o rezervisanom smeštaju u nekom od kategorizovanih i prijavljenih ugostiteljskih objekata i to u trajanju od najmanje pet noći, izvan prebavilašta onog koji koristi vaučer.