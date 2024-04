NASTAVLJA SE TREND SUNČANOG I TOPLOG VREMENA

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo.

U utorak pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu povremeno pojačan, a u ostalim krajevima slab istočni ili južni. Minimalna temperatura od 8°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 30°C, a nešto svežije u Timočkoj Krajini, oko 24°C u Negotinu. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 22°C.

U sredu i dalje toplo sa sunčanim periodima, ali uz par stepeni nižu temperaturu nego u utorak. Trend postepenog pada temperature se nastavlja u četvrtak i petak uz moguće malo kiše u petak u zapadnim, centralnim i južnim predelima.