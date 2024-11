NAREDNIH DANA U SRBIJI HLADNO, PRAVO JESENJE VREME

U ponedeljak ujutro pretežno oblačno uz slab mraz i maglu mestimično. U toku dana umereno do potpuno oblačno, na severu pre podne i sredinom dana sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša, na najvišim planinama provejavanje slabog snega. Kiša se posle podne, uveče i tokom noći očekuje ponegde i u Vojvodini. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temepratura od -3 do 5, a najviša od 6 do 10 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno, sa mogućom kišom. Temperatura od 0 do 6°C.

U utorak ujutro ponegde slab mraz, a u većem delu magla i niska oblačnost, koja se u nižim predelima i duž rečnih dolina može zadržavati i duže tokom dana uz uglavnom suvo vreme. Posle podne na jugozapadu i jugu sunčani intervali. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 5 do 9 stepeni.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. Temperatura od 4 do 9°C.

U sredu ujutro ponegde slab mraz, a u većem delu magla i niska oblačnost, koja se u nižim predelima i duž rečnih dolina može zadržavati i duže tokom dana. Posle podne na jugozapadu sunčani intervali, a na krajnjem jugu uveče ponegde kiša. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 5 do 9 stepeni.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. Temperatura od -1 do oko 8°C.

U četvrtak ujutro ponegde slab mraz, a u većem delu magla i niska oblačnost, koja se u nižim predelima i duž rečnih dolina može zadržavati i duže tokom dana. Na jugozapadu, jugu i istoku sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab promenljiv, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 5 do 9 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu oblačno. Temperatura od -2 do 7°C.