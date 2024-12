NAREDNIH DANA BEZ PADAVINA, UZ MRAZ I MAGLU U JUTARNJIM SATIMA, TOKOM DANA TOPLIJE

U ponedeljak ujutro slab i umeren mraz i poledica (usled zaleđivanja mokrih površina). U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -6 do 0, a najviša u većini mesta od 3 do 8, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj Krajini do 12 stepeni. Upozorenja: Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200m Tmin <-5 stepeni, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu tokom dana uglavnom sunčano. Temperatura ujutru -4°C, maksimalna dnevna 9°C.

U utorak ujutro slab i umeren mraz i poledica (usled zaleđivanja mokrih površina). U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 0, a najviša dnevna od 3 do 8, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj Krajini do 12 stepeni. Upozorenja: Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 90%.

U utorak u Kruševcu slično kao i u ponedeljak, tokom dana uglavnom sunčano. Temperatura ujutru -3°C, maksimalna dnevna 9°C.

U sredu ujutro lokalna pojava magle uz slab i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -6 do 0, a najviša dnevna od 6 do 10, u Negotinskoj Krajini do 14 stepeni. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 80%. Tmin <-5 stepeni, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu, prvog dana Nove godine, nastavlja se pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura -3°C, maksimalna dnevna 9°C.

U četvrtak ujutro lokalna pojava magle i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Upozorenja: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu tokom dana pretežno sunčano, uz osećaj da je malo toplije. Temperature gotovo nepromenjene u odnosu na prethodne dane, jutarnja -3°C, najviša dnevna 10°C.

Prognoza vremena za period od 03. do 07. januara 2025.: Tokom celog perioda umereno do potpuno oblačno. U petak na severu, a od subote i u ostalim predelima mestimično sa kišom i snegom.