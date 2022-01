NA KOLOVOZIMA IMA DO 5cm RASKVAŠENOG SNEGA

JP Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da je stanje na putevima u Republici Srbiji, na dan 23.01.2022.godine sledeće:

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta/A kategorije održavanja:

Deonice na kojima ima snega su:

I B-33, Naplatna rampa ‘Požarevac’ – Požarevac – Kučevo – Majdanpek, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Požarevac – Veliko Gradište – Golubac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-147, Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Jovana Šerbanovića) – Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-161, Salakovac – Malo Crniće – Petrovac na Mlavi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Javor – Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Aljinovići – Sjenica – Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-175, Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-36, Paraćin – Boljevac – Zaječar – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-40, Vladičin Han – Surdulica – dr. granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-41, petlja Bujanovac jug – administrativna linija AP KiM (Končulj), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Vlasinsko Jezero – granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-233, Davidovac – Sveta Petka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-234, Sveta Petka – Trgovište, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš – Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-210, Jošanička Banja – Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Divljaka – Ivanjica – Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-30, Ivanjica – Buk, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-38, Majdevo (jezero Ćelije) – Ravni – Jankova klisura (Lovačka kuća) – Blace, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-258, Predejane – Čukarka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-27, Đurđevo – Rača – Svilajnac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-25, Božurnja – Kragujevac , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-18, Sutjeska – Sečanj – Plandište – Vršac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-27, dr. granica sa BiH (granični prelaz Trbušnica-Šepak) – Loznica – Osečina – Valjevo – Slovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Adrani – Kraljevo – Raška – Novi Pazar – Ribariće – dr.granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Preporučuje se oprezna vožnja!!

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kragujevca, Kruševca, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na državnim putevima II prioriteta/B kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Užica, Vranja, Zaječara. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta/C kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara, Zrenjanina.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-175 Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona

II A-137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Krupanj – Gračanica

II A-139 Krst – Korenita – Krupanj

II A-141 Debrc – Banjani – Ub – Novaci – Koceljeva – Šabačka Kamenica – Donje Crniljevo – Osečina – Gunjaci – Pecka – Ljubovija

II A-143 Pričević – Pecka

II A-170 Valjevo – Poćuta – Debelo brdo

II B-335 Krupanj – Šljivova

II B-338 Valjevo – Lelić – Mravinjci

I B-33 Debeli Lug – Negotin – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)

II A-210 Jošanička Banja – Kopaonik

II A-207 Drenje – Jelakci – Grčak

II A-208 Vrnjci – Stanišinci – Mitrovo Polje – Grčak

II A-257 Šarena Bukva (Mačkov Kamen) – Stolice

II B-335 Šljivova – Pecka

II B-338 Mravinjci – Povlenska Kosa

II A-161 Žagubica – Borsko jezero

II A-211 Brzeće – Kopaonik (hotel Putnik)

II A-197 Kumanica – Preko Brdo

II A-198 Odvraćenica – Preko Brdo

II B-409 Kumanica – Gleđica

II A-210 Kopaonik – Rudnica

II A-197 Preko Brdo – Duga Poljana – Rasno – Karajukića Bunari – Ugao – državna granica sa CG (Ugao)

II A-198 Raška – Kuti – Odvraćenica

II A-201 Sjenica – Krajnoviće – Bare – Vrbnica – državna granica sa CG (Kumanica)

II A-202 Sjenica – Raždaginja – Buđevo – Karajukića Bunari – Suvi Do – Leskova – Velje Polje – Tutin

II A-204 Pazarište – Manastir Sopoćani – Baćica – Rasno

II A-205 Tutin – Godovo – državna granica sa CG (granični prelaz Vuča)

II A-209 Dobre Vode – Goč – Stanišinci

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji, jer zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima i vlažnih kolovoza moguće je stvaranje poledice.