“MOGUĆE POOŠTRAVANJE I KAZNENE POLITIKE”

U Srbiji počinje dominacija britanskog soja koronavirusa koji se lakše prenosi, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon. Navodi da je bilo priča i o društveno korisnom radu za one koji svesno krše mere. Zbog toga će najverovatnije od sledeće nedelje i niži razredi osnovne škole (od prvog do četvrtog) na onlajn nastavu.

Kon navodi da se na današnjoj sednici Kriznog štaba govorilo o pooštravanju kaznene politike za one koji krše mere i koji se okupljaju na žurkama. Ideja je da se svi učesnici takvih okupljanja testiraju i za oni koji su pozitivni, koji šire virus da se odrede oštrije kazne. Navodi da je bilo je priča i o društveno korisnom radu za one koji svesno krše mere, jer ima puno posla u kovid bolnicama koji ne traži medicinsko znanje. “To je ozbiljan predlog da se tome pristupi jer boce sa kiseonikom zahtevaju fizičku sposobnost, pošto su tu obično mlađi ljudi u pitanju. To je jedno od mogućih razmišljanja”, rekao je Kon.

Kako kaže, mere koje su danas usvojene su kompromisno rešenje. Medicinski deo Kriznog štaba smatra da one nisu dovoljne, jer se posle pet dana neće videti njihov efekat. “Odluka ne zadovoljava ni jednu stranu. Mislim da se još uvek ne razume trenutak u kome se nalazimo, da je ovo najveća pandemija ne samo ovog veka već i više od toga, da je zdravstvo prenapregnuto i da ne može da bude bez ozbiljne podrške celog društva”, rekao je epidemiolog.

Izvor: rts.rs