METOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, TEMPERATURA OKO 6°C

U utorak ujutru slab mraz. Tokom dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati biće u Timočkoj Krajini, a najmanje u centralnoj i južnoj Srbiji. Vetar slab do umeren severozapadni i severni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C u Užicu do 2°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C na jugu do 10°C na severu Srbije. Uveče suvo uz temperaturu u 22 sata od -1°C do 4°C.

U utorak u Kruševcu promenljiva oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren sverozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 0°C.

U sredu ujutru slab mraz i pnegde magla. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije nego u utorak. Po kotlinama se može duže zadržati magla ili sumaglica uz malo niže temperature u tim oblastima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 6°C na jugoistoku do 11°C na severozapadu Srbije. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od -1°C do 2°C.

U četvrtak i petak pretežno sunčano i još toplije, iznad 10°C u većini predela, a ponegde oko 15°C. U subotu prolazna oblačnost može usloviti kišu uz pad temperature za 5°C do 7°C. U nedelju i ponedeljak ponovo toplije.