METEOS: ZAHLAĐENJE SA KIŠOM, SUSNEŽICOM I SNEGOM

U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg, najpre na zapadu i severu Srbije. Kiša će padati u timočkoj Krajini i na krajenjm jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C na severu do 6°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C u Užicu i Valjevu do 8°C u Negotinu. Uveče susnežica i sneg uz temperaturu od 0°C do 3°C.

U petak u Kruševcu zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 0°C, maksimalna 3°C.

U subotu u svim krajevima hladnije sa susnežicom snegom i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0°C. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 0°C do 4°C. Uveče susnežica i sneg uz temperaturu od -1°C do 2°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice temperatura malo raste pa će biti kiše povremeno uz pretežno oblačno vreme, a samo na planinama sa snegom.