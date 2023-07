METEOS: VEOMA TOPLO, U NEDELJU I PONEDELJAK U KRUŠEVCU DO 39°C

U nedelju sunčano i jaka vrućina u svim krajevima. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad ili oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 35°C do 38°C. Uveče vrlo toplo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 30°C.

U nedelju u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 39°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab južni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 39°C.

U utorak sunčano i nekoliko stepeni manja vrućina nego u ponedeljak. Vetar slab severni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 19°C do 26°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 25°C do 30°C.

U sredu ponovo vrlo vruće i blizu 40°C. U drugoj polovini iduće sedmice postepeno manja vrućina.