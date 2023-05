METEOS: UMERENO TOPLO UZ DNEVNI RAZVOJ OBLAKA

Prvog maja, u ponedeljak, još malo toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše na istoku i jugu Srbije. U većini predela suvo. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 11°C do 16°C.

U ponedeljak u Kruševcu umereno toplo uz dnevni razvoj oblaka sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, maksimalna do 22°C.

Drugog dana maja, u utorak, umereno toplo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Dnevna temperatura malo iznad 20°C sa manjom šansom za kratkotrajne lokalne pljuskove popodne, pre svega u centralnoj i južnoj Srbiji. U većini predela ipak suvo. Vetar umeren jugoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 13°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 16°C.

Sredinom iduće sedmice umereno toplo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i mogućom ređom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova.