METEOS: UMERENO OBLAČNO SA SUNČANIM PERIODIMA

U utorak ujutru vrlo hladno i ponegde slab mraz. U toku dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno sa kišom povremeno, a na istoku i jugu sunčani intervali i veći deo dana suvo. Temperature su i dalje ispod proseka. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -3°C u Užicu do 3°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 11°C do 15°C. Uveče hladno sa slabom kišom koja se širi od severih i zapadnih ka centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

U utorak u Kruševcu jutro vrlo hladno. Tokom dana sunčani periodi uz umerenu oblačnost. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 14°C.

U sredu hladno za ovo doba godine sa kišom povremeno. Popodne na severu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab promenljiv, ujutru južni i istočni, a popodne jugozapadni i zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 10°C do 13°C.

U četvrtak toplije uz sunčane periode pre podne i naoblačenje popodne koje može izrokovati prolaznu kišu. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju i u pojačanju u petak. U petak relativno toplo uz novo naoblačenje popodne koje će uzrokovati kišu i moguće lokalne pljuskove.