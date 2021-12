METEOS: UJUTRU SLAB SNEG, POPODNE RAZVEDRAVANJE

U sredu ujutru slab mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčani intervali uz manji porast temperature u odnosu na utorak. Samo će u toku jutra na istoku i u južnim predelima biti oblačno, ponegde sa slabim snegom koji brzo prestaje. Vetar slab severni i severozapadni, a popodne u skretanju na jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -6°C u Požegi do 2°C u Negotinu, a maksimalna od 0°C u maglovitom Užicu do 5°C u zapadnim i severnim predelima Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -3°C do 1°C.

U sredu ujutru u Kruševcu oblačno sa slabim snegom koji brzo prestaje, a zatim suvo uz delimično razvedravanje popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 2°C.

U četvrtak ujutru mraz na istoku i jugu Srbije. U toku dana malo toplije nego u sredu uz postepeno naoblačenje sa zapada koje donosi kišu popodne. U pomoravlju i podunavlju će duvati jaka košava tj. Jugoistočni vetar u prvom delu dana, a krajem dana u slabljenju. U ostalim krajevima slab do umeren istočni ili južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 2°C, a maksimalna od 4°C do 8°C.

U petak malo hladnije sa kišom i susnežicom u prvom delu dana, a popodne prestanak padavina. U subotu novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada, a u nedelju i ponedeljak hladnije sa susnežicom i snegom i u nižim predelima.