METEOS: UJUTRU MRAZ, TOKOM DANA TOPLIJE, DO 8°C

U petak ujutru jači mraz na jugu Srbije, a slab na severu. Po kotlinama će biti magle u toku jutra i prepodneva. Tokom dana sunčani periodi i znatno toplije nego u četvrtak, posebno na severu i zapadu Srbije. Više sunčanih sati biće popodne. Vetar slab do umeren jugoistočni, južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -10°C na jugu i u Požegi do 1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 2°C u Vranju i po kotlinama do 12°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 7°C.

U petak ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana sunčani periodi i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -5°C, a maksimalna dnevna do 8°C. Uveče suvo.

U subotu prolazno naoblačenje uz manji pad temperature i moguću ređu prolaznu kratkotrajnu kišu, a na planinama slab sneg. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C na jugu do 4°C na severu, a maksimalna dnevna od 4°C na jugu do 10°C na severu.

U nedelju ujutru slab mraz, a tokom dana sunčani periodi i toplije nego u subotu. U ponedeljak se očekuje još jedno prolazno naoblačenje sa kišom, a od utorka sunčano uz porast temperature koja će u sredu i četvrtak ponegde biti iznad 15°C tokom dana.