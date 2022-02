METEOS: UJUTRU KIŠA, SUSNEŽICA I SNEG, POPODNE SUVO

U utorak hladnije i ujutru oblačno sa slabom susnežicom i snegom u zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji. Padavine prestaju u ovim krajevima sredinom dana i popodne se oblaci delimično razilaze. Na severu suvo uz razvedravanje ujutru, a po Vojvodini pretežno sunčano veći deo dana uz novo naoblačenje uveče. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Dimitrovgradu do 9°C u Negotinu. Uveče i u toku noći ka sredi može biti retke pojave kratkotrajne kiše. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U utorak ujutru i pre podne u Kruševcu oblačno sa slabom kišom, susnežicom i snegom, a popodne suvo. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura 2°C, a maksimalna 6°C.

U sredu toplije uz prolaznu oblačnost koja može uzrokovati kratkotrajnu kišu, pre svega u centralnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C na severu, a maksimalna dnevna od 7°C na jugu do 13°C na severu Srbije. Uveče suvo i relativno toplo.

U četvrtak preteno sunčano i znatno toplije, ponegde iznad 15°C tokom dana. U petak takođe toplo, ali sa nekoliko stepeni nižom temperaturom uz umereno naoblačenje, a u subotu i nedelju malo hladnije sa prolaznom kišom u subotu.