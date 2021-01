METEOS: UGLAVNOM OBLAČNO U SREDU, SA MALO SNEGA

U sredu na severu Srbije suvo uz malo sunčanih intervala. U zapadnim i centralnim predelima ujutru slab sneg, pa suvo, a na jugozapadu i jugu Srbije i na Homoljskim planinama oblačno sa slabim snegom tokom većeg dela dana. Vetar slab do umeren severozapadni, u Negotinskoj krajini pojačan.Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C na jugu do 0°C u Negotinu, a maksimalna od 0°C u Dimitrovgradu do 4°C na severu Vojvodine.

U Kruševcu u sredu pretežno oblačno sa malo slabog snega. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 2°C.

Od četvrtka do nedelje sledi svakodnevni pad temperature, pa ćemo imati ledene dane u petak i za vikend, kao i početkom iduće sedmice. Povremeno će padati sneg, a u nedelju suvo sa jakim mrazem.