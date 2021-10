METEOS: U UTORAK UJUTRU SLAB PRIZEMNI MRAZ

U utorak ujutru slab mraz na zapadu i jugu Srbije i magla po kotlinama na tom području. Tokom dana pretežno sunčano u svim krajevima, s tim što se po kotlinama zapadne i južne Srbije magla može zadržati u toku prepodneva. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, najjači u južnom Banatu, a u ostalim krajevima vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C u Leskovcu i Požegi do 6°C u Vršcu i Beogradu, a maksimalna od 13°C do 16°C, a u Požegi i Užicu oko 10°C zbog sumaglice. Uveče suvo uz slabljenje vetra u košavskom području. Temperatura u 22 sata od 4°C do 8°C.

U utorak, nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazem, u Kruševcu tokom dana sunčano. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, maksimalna do 16°C. Uveče vedro i hladno.

U sredu suvo i malo svežije vreme uz promenljivu oblačnost koja se premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije. Više sunčanih sati biće na severu Vojvodine, a više oblaka tokom dana u centralnim i južnim predelima. Temperatura par stepeni niža nego u utorak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 11°C do 14°C.

Od četvrtka do nedelje preovlađujuće suvo vreme uz manji postepeni porast dnevne temperature krajem sedmice. Jutra će biti hladna i ponegde maglovita na zapadu i jugu Srbije.