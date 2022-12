METEOS: U UTORAK UJUTRU MRAZ, TOKOM DANA OBLAČNO I HLADNO

U utorak ujutru umeren mraz, a tokom dana hladno, ali pretežno sunčano u severnim, centralnim i istočnim predelima. Na jugozapadu i jugu Srbije u toku dana dolazi do postepenog naoblačenja, ali bez padavina do kasnih večernjih sati. Vetar slab, ujutru severozapadni ili promenljiv, a popodne u skretanju na istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -11°C do -3°C, a maksimalna od 0°C do 4°C. Uveče suvo sa mrazem. Temperatura u 22 sata od -6°C do -1°C.

U utorak u Kruševcu ujutru mraz, a tokom dana hladno i malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana naoblačenje. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne severoistočni. Minimalna temperatura -8°C, a maksimalna do 2°C. Uveče suvo.

U sredu ujutru slabiji mraz, a tokom dana oblačno sa kišom, susnežicom i snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo i malo toplije nego u utorak. Više padavina biće u južnim krajevima popodne i uveče. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu pojačan, a u ostalim krajevima slab južni ili istočni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -6°C do -1°C, a maksimalna od 2°C do 6°C. Uveče kiša i susnežica i centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22 sata od 2°C do 5°C.

U četvrtak i petak znatno toplije uz umeren južni i jugoistočni vetar sa prolaznim naoblačenjima sa jugozapada i povremenom kišom u noći četvrtak na petak i u petak tokom dana u većini krajeva. U subotu pad temperature sa kišom, a na planinama sa snegom. Od nedelje suvo.