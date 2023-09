METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU MOGUĆA KIŠA

U utorak u Kruševcu ujutru poneka kap kiše. Sredinom dana toplo uz sunčane periode, a kasnije popodne i uveče naoblačenje koje će usloviti kišu i pljuskove. Vetar slab severoistočni i istočni. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 29°C. Uveče je moguća kiša.

U sredu malo svežije i promenljivo oblačno vreme sa mogućom povremenom kratkotrajnom kišom u centralnim, zapadnim i južnim predelima. Na severu pretežno suvo. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 21°C.

U drugoj polovini sedmice postepeni porast temperature i toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima i moguću pojavu kratkotrajne kiše u popodnevnim satima.