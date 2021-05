METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU I DO 33°C

U utorak vrlo toplo u centralnim i južnim predelima, iznad 30°C u većini mesta, a ponegde do 33, 34°C. Na severu Vojvodine svežije uz naoblačenje popodne sa lokalnim pljuskovima. Ovo naoblačenje se širi krajem dana na zapadne i centrale predele Srbije gde donosi lokalno jače pljuskove sa grmljavinom. Vetar ujutru pojačan jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu vrlo jak, a popodne u skretanju na umeren do pojačan severozapadni vetar na severu Srbije. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C u Požegi do 22°C u Vršcu, a maksimalna od 23°C u Somboru do 34°C na jugu Srbije, u Leskovcu.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo.Vetar slab južni ili istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, maksimalna do 33°C.

U sredu svežije u svim predelima uz promenljivu oblačnost sa sunčanim peridima i retkom pojavom kratkotrajne kiše. U četvrtak malo toplije i nestabilno uz moguće lokalne pljuskove sa većom šansom na istoku i jugu i jugozapadu Srbije. U petak ujutru oblačno sa kišom na jugu Srbije, a tokom dana u većini predela suvo sa sunčanim intervalima. Za naredni vikend malo toplije sa sunčanim periodima.