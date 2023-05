METEOS: U UTORAK TOPLO I UMERENO OBLAČNO

Drugog dana maja, u utorak, vetrovito uz postepeno naoblačenje koje dolazi sa jugozapada. Ovo naoblačenje usloviće prolaznu kišu u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije sredinom dana, a popodne i krajem dana na severozapadu i severu. U ostalim krajevima suvo sa više sunčanih sati na istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, a u ostalim krajevima umeren južni ili istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 18°C u Užicu do 25°C u Leskovcu. Uveče je moguća kiša na krajnjem severu i jugu Srbije. Temperatura u 22h od 12°C do 16°C.

U utorak u Kruševcu toplo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren istočni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna do 23°C. Uveče suvo.

U sredu promenljivo oblačno sa kišom povremeno koja dolazi sa juga. U košavskom području je manja šansa za kišu i tamo će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar umeren istočni. Dnevna temperatura u padu u odnosu na utorak. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna od 15°C do 20°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U četvrtak sveže i promenljivo oblačno sa kišom mestimično. U petak i subotu je manja šansa za kišu uz više sunčanih sati i manji porast temperature. U nedelju malo svežije.